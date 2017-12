Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tempo de formular desejos que se devem traduzir em compromissos.

Por Mário Nogueira | 00:30

Com 2018 à vista, é tempo de formular desejos que se devem traduzir em compromissos. Ficam 5, em áreas fundamentais para o futuro coletivo de quantos partilham esta insignificância perdida no Universo. Não havendo ordem de importância, fica a alfabética:

Ambiente: vital o respeito pelo ambiente, que também traduz o respeito que temos pelos nossos filhos, netos e todos os que nos irão suceder.



Autodeterminação dos povos: direito inalienável de cada povo, que, entre outros, palestinos, saharauís ou catalães estão impedidos de exercer.



Democracia: votar regularmente é apenas um dos exercícios, que não substitui tantos outros que continuam por cumprir em planos como o económico, o social (emprego, educação, saúde, segurança social) ou o cultural.



Justiça social: fundamental num mundo em que as desigualdades continuam a acentuar-se, com a riqueza de poucos a erguer-se sobre a miséria de muitos.



Paz: bem essencial a uma vida digna. São múltiplos os focos de guerra alimentados pelo negócio das armas, pela ambição de homens e, também, pela sua pequenez moral e mental, provocando milhões de refugiados que todos os dias se cruzam com a morte da qual fugiram.