Desfaçatez disto tudo

Ainda por cima, corre por aí que o dono do Lone Star é um homem de negócios sem escrúpulos, que não olha a meios para ganhar dinheiro. De facto, é uma tragédia que o BES caia nas mãos de gente assim.Há ainda, como Salgado bem refere, a importante questão das pequenas e médias empresas, que o BES sempre acarinhou. Exemplos? Markwell, Monkway, Gunter, Belino, Brickhurst, Pinhehill e tantas outras. Até surgirem no universo do BES, ninguém tinha ouvido falar delas. Desde então, não param de facturar. Aliás, o amor do BES às pequenas e médias empresas é tanto que chegou a pegar em algumas grandes empresas só para as transformar em queridas pequenas e médias empresas. A PT é uma delas.Foi uma coincidência curiosa, a da venda ter ocorrido na mesma semana em que um árbitro foi agredido. É que o Canelas 2010 é o BES em 2010. Como nessa altura com o banco, ninguém pode dizer que não estava à espera de, mais dia, menos dia, assistir a um crime num jogo do Canelas. Havia alertas, as histórias circulavam na internet, as declarações públicas dos visados tresandavam a patranha, mas os principais responsáveis não achavam razão para retirar a idoneidade a ninguém. Foi uma questão de tempo até aparecerem os lesados do Canelas 2010.Segundo a visão que dará origem ao rascunho de onde vai nascer o documento que gerará a proposta que vai criar o programa eleitoral para Lisboa, o PSD acha que Fernando Medina é muito liberal e que o PSD deve regular o que anda ao sabor do mercado. Os tuk-tuks, por exemplo, que, dizem, não têm que ver com a identidade de Lisboa. É verdade.Quando Afonso Henriques arrebanhou Lisboa aos mouros, não encontrou tuk-tuks. Também não encontrou candidatos autárquicos do PSD desorientados. Infelizmente, ambos são agora imagem de marca da cidade. Os tuk-tuks sempre aborrecem menos.Numa altura em que se discute a ameaça que os robots representam para a humanidade, é bom conhecer histórias de relacionamentos felizes entre homens e máquinas. Esta li-a na reportagem da ‘Sábado’ sobre José Sócrates: Carlos Santos Silva efectuou 127 levantamentos de dinheiro num curto espaço de tempo.Nunca terá havido tanta intimidade entre alguém e uma caixa multibanco. Quando o via, o bonequinho verde dizia: ‘Olá, Carlão! Outra vez por aqui?’ O cartão MB de Santos Silva já devia ter o chip todo assado.Fui jantar à Baixa. Comida saborosa, bem empratada para Instagram, mas, sem dúvida, o melhor era a vista: um dos últimos exemplares dos caquéticos prédios devolutos que tão bem ilustravam a nossa Baixa. A mania de recuperar ruínas está a arruinar a cidade. Antes da Baixa se encher de turistas, eu fazia lá turismo histórico. Era como visitar Londres durante o Blitz. Agora não dá. O centro de Lisboa está igual às desinteressantes Paris e Madrid, limpa e com vida.Felizmente, o poder político está atento e vai mexer na Lei das Rendas, para tornar o investimento mais difícil, de modo a que os proprietários não tenham incentivo para recuperar casas. É uma questão de tempo até os prédios começarem a apodrecer outra vez e termos de volta a nossa decrépita Baixa.