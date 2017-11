Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desigual e com vistas curtas

Depois deste 2017 trágico este orçamento tem de refletir mudanças profundas.

Por Assunção Cristas | 00:30

Entre esta quinta-feira à tarde e amanhã discutimos no Parlamento o Orçamento para 2018, o terceiro de António Costa e das esquerdas unidas.



Durante semanas anunciado habilmente como recheado de boas notícias, afinal revela-se desigual e de vistas curtas: contém um ataque brutal aos trabalhadores independentes – enquanto a generalidade das pessoas poderá sentir um desagravo no IRS, estes cerca de 600 mil trabalhadores podem ter um agravamento de 20% ou mais; carrega de novo nos impostos indiretos - na mesma linha dos anteriores dá com uma mão e tira com a outra; não contém qualquer medida relevante para estimular o investimento e com isso a criação de postos de trabalho; mantém um nível muito elevado de cativações, que são austeridade cega e encapotada.



Mais uma vez, com uma conjuntura externa favorável, é uma oportunidade perdida para o país.



O CDS mantém o seu rumo claro de oposição sempre firme e sempre construtiva.



Por isso mesmo já apresentámos publicamente um conjunto de propostas muito concretas de alteração ao Orçamento que darão entrada na AR.



De medidas para as famílias com filhos e ascendentes a cargo, a medidas que visam estimular o investimento e a criação de emprego, a medidas para incentivar o arrendamento de longa duração ou a medidas destinadas ao mundo rural, para combater a desertificação e acudir aos incêndios.



E depois deste 2017 trágico, também o OE tem de refletir mudanças mais profundas: defendemos um pacote IRS/IRC muito favorável para quem viva no interior e para as empresas que aí se fixarem.



Autarquia

Oposição construtiva também em Lisboa

Hoje tenho a primeira reunião da Câmara de Lisboa como vereadora da oposição. Passámos de 1 para 4 vereadores: estreiam-se comigo a Conceição Zagalo e o Miguel Moreira da Silva, e juntamo-nos assim ao João Pedro Gonçalves Pereira, vereador do CDS no último mandato. Temos responsabilidades acrescidas e vontade de servir os lisboetas.



Na noite eleitoral cumprimentei Fernando Medina e sublinhei que no CDS teria sempre uma oposição firme e construtiva. Seremos exigentes: nas respostas, na transparência, no bom senso das opções municipais.



Ao mesmo tempo, temos presentes as propostas com que nos apresentámos – da entrega de casas nos bairros sociais, à habitação para todos, das creches 100% à rede de cuidadores dos idosos, do Metro estacionamento para residentes.



Se o resultado histórico que obtivemos não foi o suficiente para liderar a Câmara, saberemos certamente usá-lo, como líderes da oposição, na afirmação das nossas propostas. Obrigada pela confiança!



Penta Cristiano: O melhor jogador do mundo

Cristiano Ronaldo ao receber pela quinta vez da FIFA o prémio de melhor jogador de futebol do mundo mostra, mais uma vez, que com trabalho, esforço e empenho não há impossíveis. Ser o melhor do mundo por cinco vezes não acontece por acaso.



Acontece porque a vontade e a determinação lideram o trabalho e a disciplina. Parabéns, Cristiano, pelo exemplo e pela inspiração!



Reconstruir das cinzas

Depois de nos unirmos na dor da perda de tantas vidas, depois de apurarmos responsabilidades políticas, é tempo de contribuir ativamente quer para a reconstrução no curto prazo quer para as grandes questões do território e do combate.



O CDS já apresentou 43 propostas e mais continuaremos a apresentar, nomeadamente no Orçamento. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar novas tragédias.



As grandes velas voltam a Lisboa

Lisboa, com o seu estuário imponente e a sua ligação ao atlântico, tem excelentes condições para ser a capital mundial da vela de desporto e de recreio. Isso mesmo reconheceu a organização da Volvo Ocean Race quando montou o seu estaleiro na doca de Pedrouços, à entrada da cidade.



Esta semana tivemos o gosto de ver os veleiros mais modernos e rápidos do mundo a fazer escala na terra dos navegadores.