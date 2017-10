Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deslealdade democrática

Numa democracia, desrespeitar a constituição é desrespeitar a democracia.

Por Luciano Amaral | 00:30

Filipe VI usou a palavra certa para descrever a ação do governo catalão: "deslealdade". Certamente por razões diplomáticas, não acrescentou tratar-se de uma deslealdade à democracia espanhola. Coisa que toca num dos argumentos mais incríveis que se têm ouvido por aí: o de que a fixação do governo espanhol no caráter ilegal e anticonstitucional do referendo à independência da Catalunha esquece que o problema não é jurídico, mas político.



Entendamo-nos: as constituições não são papeletas que se amarrotem à vontade, mas os documentos fundacionais de uma comunidade política. E são tanto mais importantes quanto mais democrático for um estado (uma constituição imposta por um regime autoritário não é o mesmo do que uma aprovada democraticamente). Não há nada de mais político do que uma questão constitucional. Por maioria de razão, em países como a Espanha, com territórios e grupos culturais ou étnicos diferenciados. É a constituição que traça os limites dos poderes central e regional.



Numa democracia, desrespeitar a constituição é desrespeitar a democracia. Aliás, o padrão do governo catalão é ilustrativo: começou por ignorar a constituição, depois adulterou as regras do próprio parlamento catalão, e acabou a dizer que proclamará a independência na base de um referendo onde se pôde votar múltiplas vezes, se improvisaram mesas de voto pela rua e se meteram votos em sacos de plástico a trouxe-mouxe. Esta ligeireza com as regras democráticas explica-se bem: num referendo legal, a maioria dos catalães votaria contra a independência.



A moda é acusar o governo espanhol de "intransigência". Mas o que dizer do catalão, que em vez de negociar lealmente a possibilidade de mudar a constituição para permitir um dia votar a independência, se lançou numa loucura que deixa a Espanha, como nunca desde 1939, mais próxima da guerra civil.