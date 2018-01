Um cirurgião de corações é como um Deus.

Por Joana Amaral Dias | 00:30

As operações cardiovasculares, a reconstrução da circulação do músculo vital ou o transplante do coração equivalem a um milagre e, entre os riscos, há a frequente necessidade da paragem do órgão. Ou seja, tanto se salvam pessoas como se suspende a vida… poderes divinos. Ora, se ao comum mortal as falhas são difíceis de perdoar, a um cardiologista que perde um paciente, por responsabilidade sua, nem se fala.

E depois, como os familiares superam a negligência? É homicídio? E que faz o médico aos remorsos? A culpa move montanhas. Mais do que a fé (e não é por acaso que tantas religiões façam da expiação a questão), a culpa é uma força motriz do comportamento. Explorá-la num pequeno deus-cirurgião, remete-lo ao seu lugar de mero humano, colocá-lo num dilema mortal é o que acontece no filme de Yorgos Lanthimos. ‘Sacrifício de um Cervo Sagrado’ tem outras camadas mas no centro está a culpa. Afinal, a noção de pecado arruinou vidas e ainda pulsa na era Técnica e da Ciência. Homo sapiens peccatum.

