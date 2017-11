Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Devastação emocional

Mesmo sem nada a explicar, ficava bem a Pedro dias um pedido de desculpa.

Por Carlos Anjos | 00:30

Continua o julgamento de Pedro Dias, suspeito de ter cometido vários crimes, entre os quais três homicídios consumados e outros dois na forma tentada. A prova parece arrasadora e o trabalho da defesa não se apresenta fácil.



No entanto, os depoimentos de algumas testemunhas têm tido uma enorme carga emocional. O testemunho do militar da GNR António Ferreira é tremendo, refletindo a brutalidade que aquele homem viveu naquele dia, em que foi atingido com um disparo na cara. Dificilmente recuperará do que vivenciou.



Mas os depoimentos das mães de Luís e Liliane Pinto, jovens que iam a Coimbra em busca do sonho de serem felizes, em busca de uma gravidez desejada, são arrasadores.



Quando a mãe de Liliane se dirige ao Tribunal e deseja que todos sejam felizes, algo que ela era e deixou de ser quando lhe mataram a filha, o tempo parou. Nenhum pai devia viver o que aqueles viveram e estão a viver. Pedro Dias manteve-se impávido e sereno. Ainda não disse nada, sendo que não há nada a explicar. Nada justifica o que se passou. Mas, no meio de tanta desumanidade, tinha-lhe ficado bem algum arrependimento e acima de tudo um pedido de desculpas às pessoas que impediu de voltarem a ser felizes.