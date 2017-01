Devemos-lhe a democracia

A geração que não se lembra da ditadura e atravessou a infância, depois do 25 de Abril, com o ‘bochechas’ está hoje a menos de meio caminho do final da vida. A geração para quem expressões ‘meter o socialismo na gaveta’ e ‘mais um furo no cinto’ tiveram só o significado da cantilena preferiu na televisão os bonecos do Vasco Granja ao debate de três horas e meia que fez Portugal parar.Depois, é claro, essa geração, que se fez adolescente nos anos 80, aprendeu primeiro a trautear ‘Portugal na CEE’ do que a entender a real importância do ato. Depois, tivemos Cavaco.Jerónimo de Sousa assinalou ontem pela negativa o papel que Mário Soares teve "no combate às transformações económicas e sociais que resultaram da Revolução de Abril"."Costuma dizer-se que quem escreve a história são os vencedores. Mas a história não se apagou e nós temos a nossa própria visão da história", concluiu o líder comunista - não se esperaria dele coisa melhor.Com a vénia a Cunhal, que sofreu na pele a ditadura, veja quem não tomou sentido, quem já não se lembra ou não tem idade para ter visto o debate de três horas e meia entre este e Soares, a 6 de novembro de 1975.