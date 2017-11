Dia a dia dos polícias

Há um aumento de agressões a polícias em número e gravidade.

Por Paulo Rodrigues | 00:30

Se não houver segurança para os polícias, como poderão garantir a segurança dos cidadãos?

Ontem, fomos surpreendidos com um vídeo que revoltou polícias e a sociedade em geral. São imagens de uma ocorrência que é o retrato do que se passa um pouco por todo o País, em que assistimos a um aumento das agressões a polícias, em número e gravidade, perante a passividade das entidades competentes.Consideramos que as medidas de coação deverão ser revistas, adequadas ao nível de gravidade do crime, atendendo a que um polícia representa a autoridade do Estado e, quando não se respeita isto, não se respeita nada na vida em sociedade. E é essencial que haja reconhecimento do risco, com a devida compensação. É uma questão de princípio e de justiça, atendendo a que esta missão é assumida com risco da própria vida.Por último, é urgente rever os modelos de policiamento. É preciso preparar a polícia para que seja eficaz e não é colocando unicamente polícias a efetuar policiamento de visibilidade que se garante essa imagem. Em lugar de colocar um número reduzido de profissionais aqui e ali, tornando-os num alvo, mais importante é o que esperam os cidadãos, que os polícias resolvam as ocorrências com eficácia e em segurança.