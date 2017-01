Bater na mulher ou nos filhos uma vez por ano vai deixar de ser punível se for aprovada uma lei que descriminaliza a violência doméstica, proposta por dois deputados e dois senadores russos. Os autores da iniciativa pertencem à "Rússia Unida", o partido do Presidente Vladimir Putin. O agressor só poderá ser punido se voltar a bater no mesmo familiar no prazo de um ano.Cria-se, assim, o dia da violência doméstica, festividade com data à escolha do interessado, que poderá espancar em liberdade a sua prole. A medida é justificada com uma pérola que abre novas perspetivas à taxinomia da violência: só se descriminalizam as tareias que não provocarem danos à saúde das vítimas, admitindo-se hematomas, arranhões e feridas superficiais. Esta medida obteve o apoio de algumas mulheres mais compreensivas quanto à condição masculina, como a douta senadora Elena Mizulina. Passemos-lhe a palavra: "As mulheres são criaturas fracas.Tudo nos é permitido. Nós não nos ofendemos quando um marido bate na mulher da mesma forma que um homem é ofendido quando é humilhado. Não se pode humilhar um homem".Mas o apoio vem de cima. Vladimir Putin falou de uma "descarada ingerência na família", a propósito da eventual punição dos pais que dão palmadas aos filhos. A conversa traz-nos à memória as palavras de Oliveira Salazar, que, em resposta a António Ferro, e para justificar as agressões a presos políticos, disse que umas palmadas dadas a tempo não lhes faziam mal nenhum.A violência doméstica não é, pois, um mal português (o que não nos traz conforto algum). Segundo dados do Ministério do Interior russo, doze a catorze mil mulheres foram mortas pelos maridos, só no ano de 2008. Trata-se de um verdadeiro genocídio e de uma inaceitável violação dos direitos humanos, a que não podemos assistir indiferentes. O século XXI já terá começado?