Dias favoráveis

Os dias de céu azul são mais motivadores e menos stressantes.

Por Fernando Ilharco

Quando é mais provável que as coisas corram bem, num dia cinzento ou de céu azul? É num dia bonito, de céu azul e com uma boa temperatura.



O bom tempo, como o destes dias de outono, leva-nos para o ar livre, o que é bom para a motivação e para o stress.



As bolsas de valores, por exemplo, sobem mais em dias de céu azul.



Os dias chuvosos fazem-nos mais fechados e introspetivos, defende o ‘Journal of Experimental Social Psychology’, mas são os melhores dias para a memória.



Um estudo da Sociedade Meteorológica norte-americana identificou a temperatura como o aspeto do tempo com mais impacto na felicidade, mais do que o vento ou a humidade.



Ao ar livre, nos EUA, a felicidade é maior quando a temperatura atinge os 13,9 graus. Entre nós talvez seja um pouco acima.