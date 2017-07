Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dignidade e equidade

Dia 28 de julho é o Dia Mundial de Combate à Hepatite.

Por Miguel Guimarães | 00:30

Dia 28 de julho é o Dia Mundial de Combate à Hepatite. Pela dignidade dos doentes, não posso deixar de relevar a quase imediata revogação do recente Despacho 101/2017, do Secretário de Estado da Saúde, que iria limitar muito o número efetivo de doentes com Hepatite C crónica a serem tratados anualmente nos hospitais públicos.



Este episódio lamentável não esconde a incompetência e obrigação de quem tem de saber que continuam a existir a nível nacional centenas de doentes cujos tratamentos propostos aguardavam até há pouco tempo a necessária autorização da ACSS, sem a qual os doentes não se podem tratar.



Continua a ser "esquecido" o caso dos doentes com o genótipo 2. Sendo um subtipo minoritário, os seus portadores não podem ter menos direitos ao tratamento adequado, o que coloca problemas de índole ética e legal insustentáveis que podem ter graves repercussões sobre a sua saúde.



Da leitura do Despacho revogado fica-se com a sensação de que o Governo pensa que só existiriam 13000 doentes, quando é sabido que o número é muito superior.



Este é apenas um exemplo de como precisamos de uma política do medicamento diferente, que proporcione rápido acesso à verdadeira inovação terapêutica.