Direito ao nome

Todos temos direito ao nome. Mesmo para além da morte. Basta ver as lápides cemiteriais.

Por Francisco Moita Flores | 00:31

Esta semana mostrou como os grupos políticos dominantes desprezam os valores essenciais da dignidade humana, ultrajando-os em nome da ambição pelo poder, seja a que preço for. Refiro-me à contabilidade das vítimas de Pedrógão Grande.



Na vida de cada ser humano existem dois acontecimentos únicos, transcendentes. O primeiro, partilhado com a mãe, que é o nascer. O segundo, apenas vivido pelo próprio, que é o morrer. Ninguém pode partilhar a própria morte. E os vivos não a conhecem. Mas tendo este lado íntimo, pessoal, inalienável, a morte não é domínio privado. É um ato público. E institucionalizado nos Estados modernos. Obriga a documentos públicos. A certidão de óbito, a registo civil, a gestão cemiterial, a controlo sanitário. E aos funerais. A manifestação pública da despedida, da mediação do luto e dos ritos de separação onde, através da catarse da dor, se incorpora aquele que morreu na memória e na expectativa transcendente na vida eterna. Aquilo que o jovem turco, boy de qualquer dono do seu partido fez, em nome da bancada parlamentar do PSD, um tal Huguinho, foi usar este momento crucial, para o reduzir ao trapo da política nojenta e insensível, que ignora sofrimento e dor, e daí recolher protagonismo pessoal. Não deixa de surpreender que com uma bancada com tantos homens responsáveis, o PSD permita que um garoto ambicioso possa acanalhar desta forma os sentimentos de quem sofre. Já o candidato a Pedrógão Grande tinha inventado suicídios para retirar dividendos da tragédia. Este PSD está em delírio autista. Até por o Governo se ter escondido cobardemente num impossível segredo de Justiça para recusar informar a listagem do nome das vítimas, em completo desprezo pela memória de quem faleceu. Todos temos direito ao nome. Mesmo para além da morte. Basta ver as lápides cemiteriais. É o nome que alberga o ser e o direito, através dele, a sermos imortais na memória dos vivos.