Disciplina na luta pelo título

Há fatores externos que podem influenciar a luta pelo título. Uma boa comunicação é reconhecida como um deles. Na época passada, o Benfica também explorou a frente disciplinar. Alvos privilegiados: Slimani, dirigentes e treinador do Sporting. Agora, com a época a terminar, abrem as hostilidades com um comunicado inacreditável.Surgem os resultados das queixinhas: castigos polémicos que levaram um conceituado constitucionalista a lançar duras críticas ao Conselho de Disciplina. Entretanto, o Sporting decide reclamar a abertura de processos disciplinares. Mais recentemente câmaras benfiquistas optam por se preocupar com o banco do FC Porto…O Benfica soube antecipar-se aos rivais nesta nova ‘vertente’, mas está claro que não vai ficar só. O CD da FPF que se cuide.