Discussão pelo terceiro lugar está ao rubro

Ao deixar mais dois pontos na Madeira – depois do Nacional, o Marítimo, e também com razões de queixa –, Jorge Jesus deixou implícito no seu discurso, parece-me que erradamente (é verdade que a tarefa não é fácil, que os leões estão a 10 pontos da liderança, mas quando há, ainda, 48 em discussão… Só se é ‘bluff’…), que a luta pelo título está entregue a Benfica e FC Porto, vencedores indiscutíveis dos encontros em que participaram, mas cada um à sua maneira com dificuldades para ultrapassar.No quadro traçado pelo treinador do Sporting fica animada, diria mesmo que ao rubro, a entrada na Liga dos Campeões pela porta da terceira pré-eliminatória, pois, ao vencer em Braga, o Vitória minhoto juntou-se a estes dois parceiros por essa conquista.Porém, com total respeito pelos interessados e sem qualquer sofisma, podem os leões contentar-se com o último lugar no pódio depois do investimento feito e da promessa de que a luta pela felicidade seria levada a cabo até à derradeira pinga de sangue? Quem conhece Jorge Jesus e esperava dele total energia na fase complicada deste consulado admira-se com o seu conformismo.Onde pára, então, o famoso ‘mestre da tática’?