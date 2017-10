Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Distraídos do essencial

Estratégia planeada com antecedência levou ao corte de direitos.

Por Ricardo Valadas | 00:30

Um dos elementos primordiais de controlo social é a distração. Desviar a atenção das massas, dos problemas provocados por decisões ou pela falta delas, mediante uma técnica de bombardeamento de entretenimentos e informações não confirmadas, impede o foco da atenção nos conhecimentos essenciais e nos objetivos definidos.



Podemos optar por decisores com estratégias a longo prazo ou por aqueles que através de habilidades apenas utilizam a emoção como forma de distração, de injetar ideias, medos ou induzir comportamentos.



A emoção bloqueia o raciocínio, e esta é uma forma de erro, de desgaste e bloqueio do sentido de crítica.



Os funcionários da PJ perderam nos últimos 15 anos, rendimentos, regalias, condições de trabalho e direitos fundamentais, através de uma estratégia gradual de corte de direitos.



Esta estratégia planeada com tanta antecedência teria provocado uma convulsão social se tivesse sido introduzida de um dia para o outro. Podemos pensar estrategicamente a longo prazo e esta é a resposta.



A questão, no entanto, é que me suscita reflexão.



Se houve capacidade de programar o dano, porque não houve capacidade de projetar a construção e o reforço de uma organização fundamental para a nossa democracia?