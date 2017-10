Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Do diabo ao Pai Natal

A vida dos portugueses ganha com a concertação política. Sem verdades falsas.

Por João Vaz | 00:30

Depois dos ameaçadores anúncios da vinda do diabo, o próximo líder do PSD (ou talvez PPD/PSD?) será eleito já devidamente regalado com os presentes do Pai Natal.



Não se consegue imaginar maior regeneração num discurso partidário. Candidatos à parte, a mudança será de tomo.



Portugal reunirá condições políticas para seguir em frente, encetar a recuperação financeira e desenvolver o dinamismo económico.



Não há pior circunstância que o enquistamento de posições políticas. Basta olhar para o que se passa em Espanha, com a crise da Catalunha, para entender o que temos no nosso espelho.



O radicalismo partidário apresenta-se em Portugal muito maior que a conflitualidade social ou laboral, mesmo quando estas são acicatadas por alavancas partidárias.



De facto, os extremismos são predominantemente folclóricos. O populismo tem ainda mecha curta. Mesmo assim, Governo e oposição, e até os três partidos que sustentam a atual solução de maioria no poder, vivem permanentemente num ringue de luta livre a puxar pelas claques, nas bancadas e na rua.



Governar, no entanto, não é uma guerra, a menos que se pense como os comunistas que querem dar cabo de tudo para fazer o homem novo, ou se tenha a insensibilidade de quem acha que os problemas se resolvem a desancar nos cidadãos que vivem do seu trabalho.



Governar é, na realidade, concertar e, para tanto, são necessários líderes políticos entusiastas do acordo alargado e audazes no reformismo.



Os tempos nunca são fáceis. Não há Euromilhões para todos. As pessoas guiam-se, contudo, por desejos e impulsos com influência importante no desenvolvimento, como estudou o anteontem distinguido com o Prémio Nobel da Economia, Richard H. Thaler.



A vida dos portugueses ganha com a concertação política. Sem verdades falsas, nem prosápia cega. Vamos ver quem o Pai Natal traz à cena partidária.