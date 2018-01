Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Do fiasco à inércia

Que o novo ano tire de vez a venda a quem cuida da Justiça.

Por Diamantino Pereira | 00:30

Nesta semana divulgou-se o sucesso da abertura de alguns Juízos de Proximidade que envolveram 7400 cidadãos, o que corresponde a uma gota de água! Tal só confirma o que então se alertou sobre a reforma judiciária de 2013 que, no essencial, iria ser um fiasco em termos processuais e no afastamento do cidadão da Justiça. Se algum benéfico efeito surtiu deveu-se à entrega de operadores judiciários, com sacrifício pessoal.



Vamos para o 5º ano desta paupérrima reforma judiciária que se abateu sobre o sistema judiciário. Já se deveriam sentir os apregoados milagrosos resultados, principalmente nos milhares de processos de insolvência e centenas de milhares de processos executivos que continuam a aguardar resolução. A continuar assim só um milagre!



Também no dia 4 entrou em vigor, em parte, a legislação sobre a Tramitação Eletrónica dos Processos da Jurisdição Administrativa e Fiscal. As pendências nos tribunais administrativos e fiscais são monstruosas. No entanto não se deixa de desejar que o novo ano tire de vez a venda a quem cuida da Justiça, que abra bem os olhos para que veja e pense, com coragem, para implementar medidas obviando a que o cidadão não continue a ser penalizado com os inadmissíveis milhares de atrasos processuais.