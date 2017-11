Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Do Mundial aos distritais

Há um drama azul que vai da Itália até ao Restelo…

Por António Magalhães | 00:30

Assim como é difícil acreditar num Mundial sem a Itália, também ninguém imagina que o Belenenses possa jogar nos distritais. É no entanto essa hipótese que está em aberto e que a atual direção do clube pode vir a colocar à consideração dos sócios.



É verdade que o presidente Patrick Morais de Carvalho tem a pretensão de conseguir que o Belenenses, através de um regime de exceção, não tenha que descer tão baixo, mas não parece viável que a FPF abra um precedente dessa dimensão, apesar da razão que possa assistir ao clube e às simpatias que possa gerar.



A questão é que há "outro" Belenenses, o da SAD (de Rui Pedro Soares), o qual, se não comprou um nome, um emblema e uma bandeira, adquiriu direitos sobre uma equipa que tem aquele nome. Estamos, portanto, perante um enorme imbróglio que só poderia ser resolvido com cedências de parte a parte.



Como as posições estão extremadas e uma vez que o clube não aceitou a decisão do Tribunal Arbitral (mandaria a coerência que o fizesse, atendendo a que foi para isso que ele foi criado numa lógica de equilíbrio das partes, mas também já percebemos que há juízes que decidem de camisola vestida ou com outros interesses) iremos viver numa enorme expectativa até à realização da próxima assembleia dos azuis.



Os sócios decidirão se querem optar pela criação de uma outra equipa do Belenenses (clube) como tinham indicado quando votaram pela recompra da SAD. Se o voto for no mesmo sentido, então só Deus sabe o que virá aí.



Manuel Fernandes - valeu a pena voltar

Demorou (talvez mais do que merecia) a voltar à Seleção e até poderia ter vindo contrariado. Manuel Fernandes fez questão de mostrar que a chamada foi oportuna e deixou a dúvida se não deveria ter vindo noutras ocasiões.



O tempo não volta para trás, mas ficou a mensagem: lembrem-se (mais vezes) que ele existe.