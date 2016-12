Do que Bas Dost os livrou...

A festa feita no relvado do Restelo por treinador, presidente e adeptos diz tudo: o Sporting livrou-se de boa. O golo do avançado holandês Bas Dost evitou que a consoada do leão, em vez de uma bacalhauzada ou outra iguaria tradicional da época, tivesse como prato principal a palavra crise.Não porque os oito pontos de atraso para o Benfica, quatro para o FC Porto e dois para o Sp. Braga deixem de causar uma tremenda perturbação, como se viu durante 90 minutos frente ao Belenenses, onde a bola às vezes parecia ferver. Mas com aquele pontapé providencial fora de horas, sempre ficou a equipa a salvo de uma investida da claque, não fosse ela lembrar-se de ir desejar Boas Festas no regresso aos treinos.Preocupações dessas não têm, por agora, Benfica e FC Porto. Na Luz, o Pai Natal chama-se Pizzi. Frente ao Rio Ave foi o único a trabalhar a sério, tal como vai acontecer com o velhinho das barbas brancas na noite de hoje. Os encarnados vão fazer a passagem de ano na liderança, que, como se sabe, é sempre o sítio que fica mais perto do sucesso.No Dragão, em tempo de festas, anseia-se pelo Ano Novo e a promessa de uma equipa a crescer. Os indicadores estão lá.