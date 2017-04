Doce liberdade

Mil adolescentes portugueses, quase todos menores, zarparam para Espanha numa viagem de ‘finalistas’ (de quê?). A ideia de tais viagens é praticarem excessos variados: muito álcool, alguma droga, sexo mais ou menos indiscriminado e vandalismo q.b. Trata-se de um rito iniciático destinado a garantir que transitam para a idade adulta com os piores vícios do catálogo.Este é um exemplo de uma certa feudalização que inunda as sociedades contemporâneas. Aqui e ali, prosperam alguns espaços de ‘liberdade’ sem responsabilidade. Outros casos paradigmáticos são a internet, que oferece domínios destinados à boçalidade mais deplorável (quando não a práticas criminosas), e o futebol, que se está a transformar numa arena de luta livre mental.Os adolescentes (crianças à luz da Convenção da ONU que nos vincula) não terão destruído tantos equipamentos quantos o hotel inventariou? Não é essa a primeira questão que se coloca. Os pais e a comunidade - Estado incluído - entendem que mil crianças (sim, bem sei que não foram todas, mas foram demais!) se devem emborrachar e drogar longe do olhar dos adultos?Os pais e a comunidade não sabem que só a partir dos dezoito anos há plena capacidade de exercício de direitos? Ignoram que a ‘incapacidade dos menores’ e a responsabilidade parental servem para proteger as crianças e assegurar o livre de-senvolvimento da sua personalidade? E julgam que não há relação alguma entre o abandono e fenómenos como a violência doméstica?As escolas e os pais devem organizar viagens que associem a legítima pretensão de divertimento dos jovens ao conhecimento do mundo e de outras culturas. As viagens têm de ser acompanhadas por adultos em número adequado. Talvez os pais (e autoridades?) possam protestar contra a avidez de agências e hotéis. Mas têm de se perguntar, antes, se cumpriram o seu dever.