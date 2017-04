Documento oportuno

É tudo isto que paira no ar e anima os corações de muitos que presencialmente ou em espírito estarão em Fátima no próximo mês. Os santuários são lugares privilegiados de encontro que "moldaram a identidade de gerações e afetaram a história de algumas nações".É tudo isto que paira no ar e anima os corações de muitos que presencialmente ou em espírito estarão em Fátima no próximo mês.

Maio está à porta. E quase não ouvimos falar do seu dia um, nem do Parque Eduardo VII ou da Fonte Luminosa. Encontros, súplicas e protestos haverá e isso não é mau, mas parece que o país inteiro aponta para Fátima, o centenário das aparições e a vinda do Papa Francisco. É o povo que vai à frente no entusiasmo de peregrinar e de chegar à montanha santa, ao santuário, lugar único no país e, em muitos aspetos, em todo o mundo. Pela simplicidade da sua mensagem, pelo envolvimento de todas as camadas sociais e idades, pelo tom de espiritualidade de que se reveste.Atravessou sistemas e crises, mentalidades e mudanças pastorais, passou o próprio Concílio sem o atropelar, antes enriquecendo-se e fazendo crescer um povo, pelos muitos estudos em que progressivamente se envolveu e pelo aprofundamento dos grandes temas do cristianismo.Dos muitos movimentos cristãos em Portugal, nenhum há que tenha sido alheio a Fátima ou que Fátima não tenha recebido nalgum momento ou recanto. Os estudiosos de laboratório duvidaram e resistiram durante muito tempo e até a Igreja oficial lançou profundas interrogações. Mas Fátima foi visitada por três Papas, um deles por três vezes e, como é sabido, o Papa Francisco estará no meio de nós, em Fátima, no próximo mês.Talvez por isso do seu punho acaba de sair o Documento sobre os Santuários, um hino à religiosidade popular. Logo no início aponta para o simbólico do santuário pois "fazer uma peregrinação é uma verdadeira profissão de fé". Acontece desde os primeiros tempos do cristianismo como "expressão da fé simples e humilde dos crentes".