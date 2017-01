Quando Portugal atirou a toalha em 2011, uma teoria demente começou a correr pelo asilo: a culpa era da crise internacional; o nosso crescimento (medíocre) e a nossa dívida (explosiva) não tinham nada a ver com nada.Alguns pacientes levaram esta rábula a sério e nem pararam para perguntar por que motivo a crise destroçava Portugal com uma dureza que não se via nos restantes países europeus.Passaram cinco anos. O nosso crescimento continua medíocre – e da dívida, nem se fala. Mas com os juros a galoparem nos 4%, parece que há uma nova ‘crise’ para explicar a nossa crise de juízo: a parcimónia do tio Mario (que reduziu a nossa mesada) e os excessos do tio Donald (que quer aumentar as mesadas dele).Cinco anos depois, eu julgava que esta alucinação colectiva já tinha passado. Enganei-me. A doença de atribuirmos aos outros as nossas misérias privadas talvez seja mesmo incurável.