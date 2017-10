Os filmes de terror vivem disto: durante a adolescência, tudo o que foi recalcado na infância, dos desejos mais primários aos medos mais profundos (que o bebé manifesta mas que são reprimidos durante a chamada ‘idade escolar’) regressa à superfície mental em grande força, como uma erupção violenta.

Por Joana Amaral Dias | 01.10.17

Nomeadamente, as pulsões sexuais e a angústia de morte. Nesse cinema, a dita explosão é, habitualmente, representada seguindo uma fórmula do tipo: os miúdos ainda virgens estão sozinhos (os pais estão fora de fim de semana, por exemplo) e envolvem-se eroticamente, mas tudo é interrompido pelo psicopata de máscara ou machado que os persegue sempre. Em ‘It’, a mais recente longa-metragem de Andy Muschietti, estas metáforas das dores mentais de crescimento são particularmente sofisticadas, retratando bem a oscilação do receio que os pais não permitam a autonomia até ao pavor de os perder. Nem a rivalidade fraterna, o ciúme mortal que se pode ter dos irmãos e respetiva culpabilidade lhe escapa. Bu!

Título: ‘it’

De: andy muschietti

Com: Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Jeremy Ray Taylor e Bill Skarsgard

Exibição: nos cinemas