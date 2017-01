Dois homens e um destino

O pior que poderia acontecer a Bruno de Carvalho era ter de despedir Jesus: a fatura seria altíssima e significaria que os resultados desportivos não tinham revertido. Bruno de Carvalho está apostado em fazer o caminho que Vieira seguiu: contar com Jesus, retirando-lhe poderes. Aparentemente, é a saída certa. Mas também a única, se tivermos em conta o contrato leonino assinado (e renovado) com Jesus.O pior que poderia acontecer a Bruno de Carvalho era ter de despedir Jesus: a fatura seria altíssima e significaria que os resultados desportivos não tinham revertido.

Quando ao fim da primeira época no Benfica Jorge Jesus levou as águias ao título de campeão, Luís Filipe Vieira reforçou os poderes do treinador.Um ano depois, o Benfica ficou a 21 pontos do vencedor, o FC Porto, e ‘apenas’ conquistou a fiel Taça da Liga.O terceiro ano começou a ser o da transição. Vieira ‘voltou’ ao campo e escolheu António Carraça para ser uma das pontes para o balneário. O Benfica voltou a estar muito perto dos títulos até que arrancou em definitivo para as conquistas. E o hábito entranhou-se de tal forma que mesmo sem Jesus o Benfica continuou a ganhar.As coincidências entre o que se passou no Benfica e aquilo que já aconteceu no Sporting são evidentes. O cenário que Bruno de Carvalho tem pela frente é similar ao que Vieira enfrentou no final da época 2010/11. Com uma agravante para o presidente leonino: até agora, o ‘leão Jesus’ ganhou pouco mais do que bola (a Supertaça) e a ‘águia Jesus’ já tinha sido campeão. Acresce o facto de haver ainda meia Liga para disputar (o que tanto pode ser bom como mau) e eleições daqui a 42 dias.