Dois políticos, dois homens

Perde a classe política, seguramente, porque ambos são exemplo de como deve ser exercida a cidadania, dentro ou fora dos partidos. E ambos são exemplo de independência, recusando o carreirismo e obediência.Numa sociedade que exige dos que fazem política muito mais do que aquilo que está disposta a dar-lhes, esquecemo-nos tantas vezes de que por detrás de uma figura pública estão homens e mulheres. São pessoas plenas, com dramas e problemas reais e pessoais, com filhos, pais e mães, com irmãos e amigos. E com doenças e desgostos, vontades e idiossincrasias.Guilherme Pinto e Hermínio Loureiro são dois políticos que souberam ser independentes dentro e fora dos partidos; que souberam ter a coragem de sair quando entenderam que o deviam fazer. São dois homens que muito considero pessoalmente e com quem cultivei e cultivarei os valores da amizade, da lealdade e do respeito.As apresentações das temporadas do Teatro Municipal do Porto tornaram-se acontecimentos culturais da cidade. A programação de janeiro a junho será apresentada na próxima quarta-feira, no Rivoli, às 18:45 horas. A entrada é livre, embora exija o levantamento do bilhete.Ao fim de dois anos de funcionamento como Teatro Municipal, o Rivoli, bem como o Campo Alegre, mostra uma dinâmica notável, tanto ao nível da programação como no que diz respeito à extraordinária consolidação dos públicos.Face ao que estava para trás, pode mesmo falar-se num fenómeno que diz bem do nível cultural da cidade e da sua apetência pela cultura, seja ela mais popular, seja mais erudita ou mesmo experimental, como muitas vezes tem sido. Está de parabéns a equipa do teatro, mas sobretudo o público do Porto.A passagem da gestão da STCP para seis câmaras, entre as quais o Porto, gerou discussão no Facebook. Basicamente porque há quem não entenda que uma empresa de transportes urbanos possa dar prejuízo.Ora, por alguma razão, na maioria dos países ocidentais estas empresas dão prejuízo, simplesmente porque cumprem um serviço público que nenhum privado estaria disposto a sustentar.As concessões também não solucionam esse problema, pois, normalmente, mesmo entregando a privados, o Estado continua a assegurar esses prejuízos através de indemnizações. Podem chamar-lhes prejuízos, eu considero que apostar em mobilidade urbana de qualidade é um importante investimento.