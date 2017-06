Dois Silvas de eleição

Com a Rússia, a Seleção pareceu mais sólida e criativa do que frente ao México. Mas tudo pode ser uma ilusão gerada pela pior seleção da história da Rússia. Mesmo se descermos às últimas décadas da URSS, não encontraremos coisa tão pobre de génio e técnica.Os portugueses não tiveram de correr atrás da circulação de bola, o adversário tratava de a perder sem qualquer pressão. Assim, este teste não serve para uma comparação real com a falta de velocidade e agressividade, verificadas frente ao México.Mas há sinais positivos. Desde logo, a vitória. E a maravilhosa técnica de Bernardo Silva, que deve ser mantido no onze. Outro Silva, André, provou ser a companhia ideal para Ronaldo. Dois jovens Silvas podem fazer toda a diferença.