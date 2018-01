Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Donald e a trampa

Trump não revelou apenas o seu âmago racista. Desprezou o lugar que ocupa.

Por Alfredo Leite | 00:30

O mundo indignou-se com nova diarreia verbal do presidente dos EUA que numa discussão com senadores sobre a reforma da lei de imigração questionou a política americana por manter no país cidadãos africanos, salvadorenhos e haitianos. Países que Donald Trump classificou de ‘shitholes’ (‘latrina’ numa tradução livre). Acrescentou Trump que preferia ver noruegueses na América.



Ao reduzir dezenas de países a uma trampa o presidente dos EUA não revelou só – e mais uma vez – o seu âmago racista. Demonstrou um desprezo inaceitável pelo lugar de Estado que ocupa e reduziu relações diplomáticas a um excremento.



Já os noruegueses talvez prefiram continuar a apoiar o desenvolvimento africano para onde canalizam anualmente, segundo a agência humanitária estatal Norad, 50 milhões de euros. E talvez optem por não emigrar para os EUA e assim evitar os ‘shitholes’ em que se transformaram Detroit, os arredores Atlanta onde germinou o sonho de Luther King, ou as periferias miseráveis de Nova Iorque.



Lugares por onde deambulam milhares de americanos que vivem num estado de pobreza extrema que as políticas racistas de Donald Trump dificilmente serão capazes de inverter.