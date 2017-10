Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragões continuam demolidores

Sporting e Benfica também triunfaram mas o azul-e-branco é mais intenso.

Por José Manuel Freitas | 00:30

Numa reflexão sobre o modo como os crónicos candidatos ao título conseguiram os seus triunfos na mais recente jornada da Liga rapidamente se encontram os motivos porque o azul-e-branco é mais intenso à 10ª ronda do que o verde-e-branco e vermelho dos seus rivais.



Sim, os mais fortes em Portugal triunfaram – é curioso que nas posições imediatas se encontram os europeus Sp. Braga e Marítimo e que o Belenenses, pese embora todos os problemas que existem entre clube e SAD, não tem comparação com o das últimas temporadas -, mas os resultados refletem aquilo que se passou e percebe-se a vantagem do grupo liderado por Sérgio Conceição: o FC Porto, depois de 45 minutos pouco afirmativos, carregou no acelerador e manteve a sua onda demolidora – marcou três mas podiam ter sido mais; o Sporting ganhou com aquela estrelinha que se denomina dos campeões – o Rio Ave só pecou na capacidade de decidir; o Benfica também não foi além da diferença tangencial – a retoma continua lenta, mas o Feirense merece uma palavra pelo desempenho.



E sem querer ser repetitivo, quem resolveu, quem foi? O quarteto do costume, a quem se juntou agora um dragão de ouro: Brahimi.