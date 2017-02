Drone bom, drone mau

Uma americana de oito anos foi uma das vítimas de uma ordem de Donald Trump. Era uma de dez mulheres e crianças que morreram no tiroteio entre forças especiais (um Navy SEAL perdeu a vida) e combatentes da al-Qaeda no Iemen.Nem a ‘neutralização’ de 14 elementos da organização terrorista atenuou críticas à primeira operação de contraterrorismo da administração Trump. Pelas falhas nas informações sobre o que esperava os militares, e pela morte da filha de Anwar al-Awlak, um recrutador da al-Qaeda nascido do Novo México, do qual a criança não teria qualquer memória, pois o pai foi morto em 2011.A morte chegou pelo ar a al-Awlak, alvo de um drone, tal como chegaria semanas mais tarde ao filho de 16 anos, Abdulrahman al-Awlaki, também cidadão norte-americano, natural do Colorado, que estava a jantar no instante em que um piloto de drones, a milhares de quilómetros do Iemen, premiu o botão.Um porta-voz de Barack Obama disse então que o rapaz "deveria ter um pai mais responsável", sem indignar almas gentis para as quais os drones terão passado de bons a maus quando deixaram de estar às ordens de um Nobel da Paz.