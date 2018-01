Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duvidem

Por Ricardo Valadas | 00:30

A Polícia Judiciária, a única Agência Nacional de raiz, criada e vocacionada para a Investigação Criminal em Portugal, está muito próxima de se elevar ao próximo nível: uma Instituição do Estado, pensada e definida estrategicamente e operacionalmente para uma razão temporal e espacial de décadas.



Muito se tem falado em determinados setores, sobre a PJ e o seu papel, sendo reiteradamente, colocada em causa por outros intervenientes do sistema de segurança, a sua existência ou supressão de competências, por sua vez, redirecionadas para outras polícias de cariz generalista. Quem falará por último, será sempre o País e os seus cidadãos, será sempre o interesse público, e será sempre a necessidade de Portugal e o seu povo, desejar ter uma PJ de excelência, equidistante, isenta e vocacionada para o estrito cumprimento e razão da prevenção, deteção e investigação da criminalidade grave, violenta e altamente organizada que de forma real ou potencial, tanto nos afeta.



A PJ foi criada para ser uma polícia de e para a Justiça, assente nos superiores interesses da Justiça, Liberdade, País e Cidadãos. No dia que alguém coloque em causa a razão de existir da PJ, na sua plenitude, desconfiem desses "amigos da justiça" pois estarão com certeza a escutar a voz de todo o tipo de interesses, menos de quem deseja efetivamente uma Justiça Penal isenta e objetiva.n