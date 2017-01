E a culpa é do funcionário?

Mas a coisa germina: a culpa é do funcionário que se cansou das regras e as deixou de seguir. Também faz sentido. Isto na mente do primeiro-ministro que está, na cabeça, a léguas da cabeça do presidente do Conselho.Mas a coisa germina: a culpa é do funcionário que se cansou das regras e as deixou de seguir. Também faz sentido.

Num belo dia o funcionário chega fora de horas e é apertado pelo patrão. Na Lisboa de então, a coisa faz sentido: para poupar uns tostões, vim a correr atrás do eléctrico.Na cabeça de então, a resposta também faz sentido: se viesse atrás de um táxi, chegava mais rápido e poupava mais uns tostões.Os personagens estão nas ‘Conversas do Café Gelo’, Salazar, o patrão, e o funcionário do presidente do Conselho. Mal ou bem comparado, eis-nos na feira do gado do salário mínimo.A coisa não foi para a frente por culpa do ‘funcionário’ que não correu atrás do ‘táxi’.