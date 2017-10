Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

E agora, Catalunha?

Por Ricardo Ramos | 00:30

A semana que passou deitou por terra as grandes fantasias dos independentistas catalães: A primeira é que a Catalunha independente continuaria a fazer parte da UE; a segunda, a de que seria economicamente viável.



O debate no Parlamento Europeu tirou todas as dúvidas: uma declaração unilateral de independência não seria reconhecida por nenhuma instituição ou Estado-membro; e uma Catalunha independente teria de sair da UE, com tudo o que isso implica - saída do euro, fim do acesso ao mercado único e da livre circulação de pessoas e bens.



O segundo golpe foi a decisão dos maiores bancos catalães - Sabadell e Caixabank - de abandonarem a Catalunha, no que parece ser o prenúncio de uma fuga de capitais e empresas em larga escala. Que empresa no seu perfeito bom senso vai trocar um mercado de 500 milhões de consumidores pelo limbo económico e jurídico?



O próprio Artur Mas, que lançou as sementes do processo separatista, avisou esta semana que a Catalunha "ainda não está pronta para a independência". Puigdemont devia ouvi-lo e repensar a sua estratégia. O mundo real não se compadece com utopias, por mais bonitas que sejam.