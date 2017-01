E agora, Sporting? Que fazer até maio?

Benfica: uma lição a retirar

Os 25 minutos iniciais do jogo com o Boavista, no passado fim de semana, deram a conhecer um Benfica como ainda não se tinha visto nesta época. Uma equipa apática e inerte, quase a roçar a soberba. Um sinal perigoso que tem a devida leitura dentro e fora do balneário.



Tração traseira

O FC Porto tem a melhor defesa das ligas europeias de topo, medida feita a partir daquilo que realmente conta, os golos sofridos. Mérito para Casillas e companhia. Se o ataque acompanhar esta eficácia, o dragão promete soltar o fogo.



Vizinhos em duelo

São difíceis os tempos que se vivem no Sporting. Em mês e meio desvaneceram-se as ilusões de uma época, com derrotas sucessivas em todas as competições.Uma derrocada que começou na Polónia (frente europeia), continuou na Liga (desaires com Benfica e Sp. Braga), manteve-se na Taça da Liga (queda aos pés do V. Setúbal) e teve epílogo na Taça de Portugal, em Chaves. Uma catadupa de insucessos que nenhum manto de desculpas, por mais que falhem os apitos, consegue cobrir. É todo um projeto que está em causa, desde a vertente desportiva à administrativa, do relvado ao balneário, do banco à bancada.A equipa do Sporting vive, pois, um pesadelo. O que falta para o final da época pode ser penoso. E, por isso, tem tudo para o ser. Há um processo de desgaste que está longe de ter terminado, como é prova a limpeza de balneário que se antevê. À desmotivação, os jogadores vão acrescentar a coerção, porque a meio caminho entre a crise de agora e o fecho da temporada vai acontecer ainda algo de importante na vida do clube: um procedimento eleitoral. O risco de toda a estrutura do futebol ser instrumentalizada é elevado.O que resta então à equipa de futebol do Sporting? O que fazer até ao longínquo mês de maio? Lutar. Ter brio. Superar barreiras. Só dessa forma será possível acabar cada jogo de cabeça levantada e evitar que, no regresso de cada deslocação esteja montado um coro em Alvalade que grita: "Uma vergonha! Vocês são uma vergonha!" ao tom da ‘Guajira Guantanamera’.