É enorme o poderio dos grandes

É uma pena que o Benfica-Sporting não se realize em 2017.

Por José Manuel Freitas | 19.12.17

Antes da quadra natalícia e da entrada no Ano Novo - seria ótimo se chegassem notícias indicadoras de que em breve tudo estaria esclarecido e de que a normalidade pela qual tanto se suspira chegou no trenó do 'barbas' -, os melhores do futebol luso não deixaram espaço a qualquer dúvida e resolveram sem problemas absolutamente nenhuns as (poucas) dificuldades com que se depararam.



Aconteceram vitórias insofismáveis, assentes em muito bons desempenhos, e, assim, a classificação manteve-se inalterável e é nessa condição que se avança para um muito desejado dérbi e que o FC Porto é observador atento.



E por aquilo que os dois rivais lisboetas produziram neste domingo, em que aniquilaram completamente os adversários - esperava-se um pouco mais do Portimonense -, talvez fosse bom para a história desta Liga que o confronto tivesse lugar em 2017.



É verdade que pelo facto de ter lugar no início de janeiro o jogo não perde emoção, mas tendo em conta como estão as coisas acredito que se fosse nos próximos dias teria um frisson ainda maior.



Uma coisa é certa: seja qual for o resultado nada se decide, mas fica a sensação de que o dragão estará ao lado da águia…