E nem o verão começou

Chegasse esta história aos ouvidos de Marine Le Pen e não é difícil imaginar a líder de extrema-direita soltar uma gargalhada e proferir um "Ça c’est l’esprit", que é como quem diz, "Esse é o espírito". E quando lhe acrescentassem ser o protagonista do Partido Socialista, mais um riso deliciado se faria ouvir.O eurodeputado Manuel dos Santos, que já leu o secretário-geral do seu partido utilizar a expressão "uma vergonha para o PS" e defender a sua expulsão por "preconceitos racistas", é mais uma figura a ser trucidada pelo uso das redes sociais. E, desta vez, sem hackers no caminho.Os tweets ‘assassinos’ foram mesmo reivindicados pelo autor, que não lhes retira uma vírgula. Ao chamar "cigana" à deputada Luísa Salgueiro, o homem que se gaba de ter sido o responsável pela chegada de José Sócrates ao poder, embaraça o Partido Socialista e dá motivos a quem não nutre simpatia pela sua figura para afiar as facas quando já não se esperava uma benesse servida pelo passarinho do Twitter.Declarações "insultuosas, xenófabas e racistas", acrescentou a Federação Distrital do PS Porto, secundada por militantes ainda atordoados. Se não é o futebol é a política. E o verão ainda nem começou.