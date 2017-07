Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

E o Brexit?

Convite de Macron a Trump foi um novo sucesso do estadista francês.

Por F. Falcão-Machado | 00:30

O protagonismo do novo presidente francês, Emmanuel Macron, afastou por momentos, do cenário internacional, as preocupações com o Brexit.



De facto, o convite que fez ao presidente dos EUA para a festa do 14 de julho foi mais um êxito do líder francês. Em primeiro lugar porque nada garantia que esse corajoso convite fosse aceite pelo imprevisível líder norte-americano. Em segundo, porque Macron demonstrou uma vez mais a sua capacidade de iniciativa face aos seus colegas europeus, com Angela Merkel à cabeça.



E, finalmente, porque também embaraçou o Reino Unido, aliado histórico de Washington. Com efeito, Theresa May já haveria convidado Trump para visitar Londres. Mas o governo hesitou ante o desagrado dos súbditos de Sua Majestade. O que acabou por ser má notícia para os defensores do Brexit.