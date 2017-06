No passado dia 12, o Governo decidiu fazer um número de marketing. Aproveitando o Conselho de Ministros realizado no dia 21 de maio (Dia Mundial da Floresta), um secretário de Estado desconhecido autorizou a Casa da Moeda a publicar o Diário da República de dia 12 em cor verde. Era suposto ser uma homenagem à reforma da floresta corporizada numa série de diplomas publicados naquele dia.Cinco dias depois da publicação "colorida" da reforma da floresta, um incêndio em Pedrógão Grande deixava 64 mortos e mais de 200 feridos nas entranhas da serra e no asfalto da estrada 236... e no Diário da República nem uma demissão!O jornal oficial continua (a preto e branco) a ladainha de Despachos, Portarias, Avisos e Resoluções. Mas do que interessa, nada!De que cor se pinta o desespero das famílias que ficaram sem os seus entes queridos e sem os seus bens?De que cor é a Portaria que vai responsabilizar quem ganhou milhões com o negócio do SIRESP?De que cor será o Despacho que dá às autarquias o poder para cortar as árvores que transformam as estradas em armadilhas mortais?