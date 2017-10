Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

É preciso ter calma

Cadeiras a voar, tentativas de agressões, gritaria, insultos, rebentamento de um petardo, corpo de intervenção chamado à pressa

Por Paulo João Santos | 01.10.17

Cadeiras a voar, tentativas de agressões, gritaria, insultos, rebentamento de um petardo, corpo de intervenção chamado à pressa. Não. Não é a versão moderna de nenhuma coboiada dos tempos de John Wayne, Lee van Cleef, Terence Hill. Até Clint Eastwood por lá passou, em deliciosos western spaghetti.



Grandes filmes do Velho Oeste, que entravam casa dentro, alguns ainda a preto e branco, ou enchiam em salas de cinema, com plateia e balcão.

Não.



A cena de ação que aqui trago tem pouco mais de 24 horas e passou-se na assembleia geral de um clube que, por sinal, até tem ganho tudo e com alguma facilidade.



O futebol é assim. Nada a fazer. Um punhado de maus resultados e a glória de anos é varrida da memória num piscar de olhos.



É pena que este fervor não se dilua ao minuto noventa e renasça apenas no pontapé de saída do jogo seguinte. Como no cinema.



O filme está visto, deixou marcas ou nem por isso, talvez até venha a ganhar um Óscar, mas acabou, venha o próximo, porque a vida continua e, embora se assemelhe a um filme, não se resume a imagens num ecrã e muito menos a um tapete verde onde se grita golo.