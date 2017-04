Assistimos a um inusitado coro de críticas a um despacho do Ministério Público no qual se fundamentava o arquivamento de um processo: não por convicção de quem investigou, mas por falta de provas. Em causa estavam crimes de corrupção, branqueamento de capitais, etc.Os suspeitos estavam ligados a um tal BPN, que, nos últimos anos, depauperou o erário público, leia-se contribuintes, em mais de seis mil milhões de euros. Vejamos: quando há indícios de crime, deve ou não iniciar-se uma investigação? Só se deve investigar quando há certeza de que se consegue prova e consequente acusação? Se não for possível reunir provas suficientes para acusar, quer dizer que não houve crime? Ou, pelo contrário, há indícios que houve, mas que não foi possível reunir a prova? Será que todos os não acusados ou absolvidos são inocentes?A culpa de não se obter prova não é só da responsabilidade do MP. E quando os bancos e outras entidades sediadas em offshores, onde esses senhores escondem o dinheiro, não fornecem informações à Justiça?Lembram-se do caso dos submarinos? Houve condenados na Alemanha, na Grécia, mas cá não se passou nada! Porque não houve corrupção? Porque os suspeitos estão inocentes?Eu não acredito! Mas não tenho provas!