E tudo mudou

Uma certeza tenho, como há tempos já referi: este novo ciclo do sistema político-partidário exige um novo tempo na atitude tática, mas também no comportamento estratégico.



O boom turístico

Imperdível em 2016, para muitos cidadãos do Mundo, foi e é mesmo Portugal. O boom turístico que se continua a verificar faz cada vez maior justiça às belezas e às virtudes desta terra à beira-mar plantada.



Desde o clima, às paisagens, à gastronomia, às praias, ao Minho, ao Alentejo, ao surf, aos Açores e à Madeira, aos monumentos nacionais, à Web Summit (cimeira de tecnologia que decorreu de 7 a 10 de novembro e trouxe a Lisboa 53 mil pessoas de 156 países), ao Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), à Fundação de Serralves, no Porto, à Serra da Estrela, ao Algarve, ao Marão, em todo o lado há razões, cada vez mais razões, para vir a Portugal e viajar por Portugal. Imperdível, imperdível em 2016 é mesmo estar em Portugal, e os portugueses que vivem no estrangeiro sabem bem que assim é.



Um ano de ouro para o futebol

Foi um ano de ouro para o futebol português. Naturalmente que em lugar de relevo está o triunfo no Campeonato de Europa, em França, mas são tantos títulos, tantos prémios, tantas proezas, entre avançados, guarda-redes, treinadores e mesmo dirigentes. Fernando Gomes e a Federação Portuguesa de Futebol também se impuseram a nível internacional, as camadas mais jovens também, o futebol feminino também. Como não hão de os portugueses gostar tanto de futebol?

O ano de 2016 foi muito importante no sistema político português. Pela primeira vez, desde o período revolucionário, o Partido Comunista decidiu apoiar um Governo e também pela primeira vez, desde que existe, o Bloco de Esquerda decidiu fazer o mesmo. António Costa, Jerónimo de Sousa e Catarina Martins construíram aquilo que foi impossível durante décadas e que parecia ir continuar a sê-lo: uma maioria de esquerda, viabilizadora de um Governo.Nada será como dantes no sistema político português. Temos um Presidente da República que está a acumular popularidade e a tentar construir poder próprio que lhe dê para as mais variadas formas de intervenção, e que o está a fazer em primeiro mandato. A linha que segue não tem uma preocupação com o relacionamento institucional. Ele quase que salta por cima de qualquer relacionamento institucional e impõe a sua presença, a sua popularidade, a sua simpatia a tudo e a todos.Até hoje, só o vi agir mal em duas ocasiões: quando se pronunciou em Moçambique sobre o Acordo Ortográfico e no caso do Teatro da Cornucópia. Esses dois exemplos ilustram, em versão reduzida, o que pode ser uma diferença de entendimentos entre Presidente da República e Governo, mas ninguém sabe se virá a acontecer esse extremar de posições e, muito menos, quando virá a acontecer.Por outro lado, e como tem sido salientado, esta "novidade" de o Partido Socialista se poder coligar à esquerda obriga os partidos e os setores independentes do centro-direita a uma reflexão profunda. Na verdade, à esquerda, depois do surgimento do Bloco de Esquerda, existem três partidos que se vão empurrando progressivamente para o centro. Não digo que PC e Bloco queiram ocupar o centro, mas a moderação, que em muitos casos têm utilizado, empurra o PS cada vez mais para a ocupação desse espaço político.