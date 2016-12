Poucos duvidam que Neil Young é hoje a grande consciência moral da música norte-americana. Ele é, neste mundo que busca a modernidade a qualquer preço, o cimento da melhor memória. O seu 38º álbum a solo, ‘Peace Trail’ consolida essa postura.Porque Young é muito mais do que um cantor: é um activista. Em Novembro, comemorou o seu 71º aniversário no protesto dos índios Sioux contra o oleoduto que está a ser construído no Dakota e que ameaça as terras sagradas destes americanos. Isso pode ser escutado num dos temas do disco, ‘Indian Givers’, que reflecte sobre este conflito entre os valores ancestrais e a atracção do dinheiro.Neil Young há muito que tem colocado o seu imaginário musical ao serviço da consciência ecológica, um reduto que o preocupa como um homem que nasceu no meio da música country e que, ao longo das décadas, fez delas, nas suas diferentes fórmulas, um exercício de beleza e redenção. O seu disco está recheado desta obsessão, tal como uma série de outras que falam da velhice e da iniquidade das tecnologias. Ele espera que no meio destes pavores algo de novo esteja a nascer e canta alto isso, segurando a sua irrepreensível guitarra eléctrica.Há aqui muito do Neil Young clássico. Mas este é também um álbum urgente: Young tem pressa de comunicar os seus sentimentos. Há uma canção que talvez explique melhor o estado actual das suas emoções: ‘Can’t Stop Working’, um manifesto contra a exploração do trabalho de formas que se aproximam da escravatura. Como se o trabalho fosse tudo na vida. Este é mais um disco clássico. Para alertar consciências.