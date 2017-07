Economia tóxica

A toxicidade da economia política aumenta as desigualdades.

Por Miguel Guimarães | 00:30

Os recentes acontecimentos no nosso país revelam a incompetência de quem tem a obrigação de fazer melhor. O incêndio de Pedrógão Grande e o assalto ao depósito de armas de Tancos mostraram a fragilidade do conhecimento e do humanismo de quem nos lidera.A economia política tomou conta do Governo e de todas as estruturas dependentes do Estado. E tornou-se tóxica. Centralizou tudo nas finanças. As pessoas deixaram de ser o centro da política governativa. Pedrógão e Tancos têm sido publicamente dissecados. Aos mais diversos níveis. Mas falta a matéria "de facto", a responsabilidade política e social. Como de resto tem acontecido em muitas áreas de intervenção.A Saúde é um exemplo do que a economia política continuada pode fazer ao país. E as consequências são conhecidas.O SNS está cada vez mais instável. E o seu estatuto de maior fator de coesão social está a desvanecer-se. Os portugueses pagam cada vez mais pela saúde. E têm menos acesso ao setor público. A toxicidade da economia política contribui para aumentar as desigualdades e desagregar o estado social. O investimento em compromissos sociais centrados nas pessoas e no ambiente é imperioso. Não existe alternativa.