Editorial: Mário Soares, construtor do regime

Concorde-se com Mário Soares ou não, há um dado incontornável no seu legado: foi o vencedor do 25 de Abril e o grande construtor do regime. Histórico resistente antifascista, Soares ganhou em 1975 o PREC contra o PCP e a extrema-esquerda nas ruas.Soube manobrar dentro do Movimento das Forças Armadas (MFA) e chamar para o seu lado os moderados. Nunca deixou, porém, de seduzir os militares mais radicalizados, como Otelo, ou os spinolistas, à direita. Manteve todas as pontes e foi conciliador quando teve de ser.Vencido o PREC, lançou as bases do Portugal moderno com a adesão à Europa, que, ironicamente, viria a beneficiar Cavaco Silva. Combateu a unicidade sindical, construiu a separação de poderes, foi desmilitarizando as instituições, desenhou um Parlamento pluralista ao vencer a tentação hegemónica do PCP e chamou mesmo para a sua esfera de influência o PSD de Sá Carneiro e o CDS de Freitas do Amaral.Tornou-se na figura mais importante do regime democrático, a quem todas as contradições e zonas de sombra foram perdoadas, como o processo Emaudio e o apoio que deu a Sócrates quando já era evidente que este se transformara tão-só num caso de polícia.