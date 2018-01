Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eduardo Cabrita

Disparar a eito contra criminosos está a transformar-se em cultura perversa.

Por Francisco Moita Flores | 00:31

Tenho a melhor das opiniões sobre o actual ministro da Administração Interna. Eduardo Cabrita tem um caminho de serviço público com vários anos e percebe-se, para quem atenta no seu trabalho, ser um homem que não cede ao fácil, é sério, rigoroso na procura das melhores soluções para os desafios que lhe são colocados. Coube-lhe, agora, liderar a Administração Interna na sequência da tragédia dos incêndios. Julgo que se lhe abriu um novo desafio.



Neste caso envolvendo a PSP ou, melhor dizendo, os comandos desta polícia.



Estamos a assistir a um fenómeno, muito conotado com as práticas mais criminosas de alguns sectores da polícia brasileira, onde disparar a eito contra criminosos se está a transformar numa cultura perversa, nada consentânea com o Estado de direito.



Só para termos uma ideia do que falamos, no que respeita aos assaltos a caixas multibanco, em três episódios ocorridos nos últimos meses, na ponte 25 de Abril, junto à rotunda do Relógio, há poucos dias em Queluz de Baixo, foram disparados 117 tiros pelas unidades que perseguiam os ladrões, dois foram abatidos, dois estão feridos com alguma gravidade e, apenas, um está preso sem aparentes lesões.



Todas as viaturas foram alvejadas nas traseiras, o que significa que eram carros em fuga. Diga-se, ainda, que um dos mortos, uma senhora brasileira, nem tinha nada a ver com os casos. E diga-se, por fim, outra coisa: os ladrões não dispararam um único tiro.



Não tenho dúvidas de que os polícias envolvidos nestas operações procedem assim com ordens superiores. E não tenho dúvidas de que estamos a entrar num período de justicialismo policial que ou é parado a tempo ou, depois dos aplausos iniciais que a turba dedica a quem mata criminosos, virá a desconfiança sobre tão importante força de segurança.



O ministro Eduardo Cabrita tem este desafio para vencer. Vamos ver.