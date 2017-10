Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Einstein Marcelo

Por Fernanda Cachão | 00:30

Não queríamos ceder à tentação de mais um bitaite entre tantos sobre a questão em que se perde agora inutilmente o país, depois de se ter perdido para os incêndios - será que Marcelo já não está numa relação com o governo ? -, quando fomos salvos por Einstein.



Em 1922, o físico gratificou um moço de recados com duas folhas de papel do hotel onde estava hospedado, numa escreveu a receita para se ser feliz e a outra, dizemos nós, era sobre empreendedorismo.



Ambas foram agora leiloadas por 1,3 milhões de euros e 203 mil euros, respetivamente é claro.



A receita de Einstein para a felicidade é que "uma vida calma e humilde trará mais felicidade do que a busca do sucesso ligada a constante agitação", a segunda dizia "onde há vontade, há um caminho".



Ou seja, dizemos nós, humildemente e com vontade encontrarás o caminho e far-me-ás o recado que eu estou sem moedas para te dar.



Alvitrar sobre o que passou pela cabeça do físico, desaparecido em 1955, é um exercício semelhante a mandar uns bitaites sobre o futuro da relação entre São Bento e Belém.



Pode dar para escrever uma crónica, mas não leva a lado nenhum.