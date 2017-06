Ela, Ele, os camelos e o guia

Os diapositivos eram já passado, o telemóvel uma novidade, a câmara digital o progresso.

Tinham estado no Líbano, no Dubai, na Síria, na Jordânia. Bronzeados. Sorridentes. Contando em uníssono que, tirante o calor, tudo tinha corrido à perfeição. Ó que gente simpática! Então nos restaurantes, cada pratada, aqueles shish kebab! Comia-se com os dedos. Paisagens maravilhosas, únicas. Vocês conhecem Petra? Não? Um sonho! Ao ver aquilo...

A Nikon último modelo passa de mão em mão. Não carregues nesse, carrega aqui. Aqui? Não! No outro. Esse é de andar para trás. Vira para este lado. Agora carrega. Isso mesmo.

Fotos do aeroporto. Fotos de nuvens. Do interior do avião. Das hospedeiras. Uma rua de Damasco vista do táxi. Parece que em árabe se diz Dimashq. Umas vezes dizíamos Damasco, ou então Damascus, mas deu sempre certo.