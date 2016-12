Elevador avariado

Estamos confrontados com um velho, injusto e dispendioso regime que ainda se diz democrático. De todas as doenças do Estado, o fosso criado na Educação é a mais revoltante. Não basta nascerem poucas crianças, as escassas que nascem têm traçado à partida um destino mais sombrio se estiverem condenadas às escolas medíocres que o Estado assegura. Em Portugal, o elevador social está avariado.Estamos confrontados com um velho, injusto e dispendioso regime que ainda se diz democrático.

Basta atentar nos dados do ranking das escolas para perceber o fosso que está cavado no País entre os filhos de ricos e pobres. Entre ensino público e privado.No meio, a classe média ou fica pobre para levar aos filhos educação de elite, ou mantém poder de compra, com menos certeza no saber e costumes adquiridos pela prole.Depois da rapina anual dos impostos, vemos a Saúde a definhar, a Justiça a tardar, e a Educação a fugir do sagrado princípio da igualdade de oportunidades.Um Estado, que não se reforma, só engorda mais e mais, com benesses sindicais, repleto de falsos recibos verdes e negócios escuros, serve os interesses de quem? De uma clique numerosa e egoísta, nos diversos patamares de poder, que não quer ser avaliada nem escrutinada, enquanto segura e distribui os lugares que restam pelas falanges partidárias.