Em defesa do PCP

Um olhar sobre as eleições francesas faz pensar na urgência de legislativas em Portugal.A Frente Nacional é o partido preferido por operários e desempregados, cansados dos troca-tintas da esquerda. Ora, com Centeno a prometer um défice de 1%, vem aí muito sapo para o PCP engolir, em nome da geringonça. Urge salvar os comunistas de problemas de coluna. Mal surja bom pretexto, vamos a votos.O mais certo é a maioria absoluta que liberte os comunistas de medidas impopulares e salvaguarde a ligação a franjas mais desfavorecidas. Só assim o PCP continuará o antídoto contra o extremismo entre nós. Eleições antecipadas já, a bem do equilíbrio do regime.