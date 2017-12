Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Em fúria

A eliminação da equipa de futebol do Benfica da Taça da Liga foi a expressão de um ano que está a ser, a vários títulos, desastroso.

Por André Ventura | 00:30

Não podemos fechar os olhos ao que é evidente: o treinador Rui Vitória tem responsabilidade nos sucessivos resultados negativos da equipa, como, aliás, se constatou com as substituições efetuadas no jogo frente ao Portimonense.



A sua continuidade será, por isso, avaliada por Luís Filipe Vieira no final da época. Mas, no entretanto, há todo um campeonato para disputar.



Onde estamos apenas a três pontos da liderança e com menos dois pontos do que na época passada, a mesma onde foi conquistado o tetra. De que precisamos? É simples: de deixar as reflexões estratégicas para maio.



Agora é tempo de salvar a dignidade do Benfica. E libertar toda a fúria da águia já para o dérbi da próxima quarta-feira, no Estádio da Luz.