A convocação de greve para dia em que, entre outras atividades, também há exames, trouxe alguns falsos moralistas a terreiro, afirmando estarmos perante um problema. Hipócritas!Problema não é haver greve num dia de exames; problemas, e graves, são os que se abatem todos os dias sobre as escolas, alguns provocados pelos que se fingem preocupados, sendo esses que os professores, com a sua luta, querem ver resolvidos.De entre vários destaca-se o desgaste que afeta o corpo docente, fruto do seu acelerado envelhecimento e de horários e outras condições de trabalho que se têm agravado, onde a burocracia e a elevada dimensão das turmas marcam forte presença. Falando dos professores, há ainda um problema de precariedade e um congelamento de carreira, com muitos anos, que teimam em manter-se.Mas há mais. Há uma organização de escola que não valoriza o pedagógico e desperdiça contributos e há um caminho, que se desenha nos gabinetes, que, a não ser travado, transformará a escola em repartição municipal.Estes sim são alguns dos grandes problemas da escola, dos professores e alunos. É pela sua resolução que os professores lutam, pretendendo, do governo, um compromisso para o futuro.